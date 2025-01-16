Платежные системы Казахстана перешли на международный стандарт

Нацбанк Казахстана сообщил о переходе платежных систем и информационных систем банков второго уровня, а также других участников платежных систем на международный стандарт формата платежных сообщений ISO 20022.

Платежные системы страны и информационные системы банков, доработанные с учетом нового стандарта, с 13 января 2025 года запущены в эксплуатацию в новом формате, передает агентство Kaziform.

Банки принимают платежные указания от клиентов в стандартном режиме в соответствии с графиками работы информационных систем, без ограничений и задержек.

Переход на новый стандарт способствует автоматизации обработки платежей, повышению скорости и безопасности расчетов. Особенностью стандарта ISO 20022 является возможность передачи дополнительных сведений о платеже или сделке, что упрощает процессы идентификации, снижает количество ошибок и повышает качество обслуживания клиентов.

В результате применения ISO 20022 обеспечивается глобальная совместимость между различными информационными и платежными системами, использующими данную методологию. Казахстан первым из стран Центральной Азии, вошел в число государств, использующих международный стандарт, наряду со странами Европейского союза и Юго-Восточной Азии, что упростит трансграничные платежи и будет содействовать развитию международной торговли.

Внедрение стандарта ISO 20022 повысит эффективность взаимодействия между финансовыми институтами и клиентами (потребителями), а также позволит легко адаптироваться к технологическим изменениям на финансовом рынке благодаря использованию унифицированных правил и процедур.

Национальный банк планирует ввести новые ограничения на разницу между курсами покупки и продажи валюты в Казахстане. Кроме того, Нацбанк ужесточает правила на валютном рынке.