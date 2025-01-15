Белорусские пограничники похвастались изъятием двух беспилотников кустарного производства

Военнослужащие Лидского погранотряда при силовой поддержке ОМОН УВД Гродненского облисполкома 14 января задержали белоруса в населенном пункте Ровбишки Вороновского района.

По информации Госпогранкомитета, в результате осмотра дома мужчины обнаружены два беспилотных летательных аппарата мультироторного типа кустарного производства, аккумуляторные батареи и комплектующие к ним, а также радиостанция.

Выявленные предметы изъяты и доставлены в Лидский пограничный отряд. Ведется дальнейшее разбирательство.

Как известно, с 1 апреля 2024 года в Беларуси запрещается ввоз, хранение, оборот, эксплуатация и изготовление беспилотников и использование воздушного синеокой без соответствующего разрешения.

Кроме того, содержание и использование беспилотников в пограничной зоне либо пограничной полосе являются нарушением пограничного режима и влекут административную ответственность по статье 24.19 КоАП (штраф до 50 базовых величин).