Пограничники похвастались изъятием беспилотника у жителя Щучина

Военнослужащие Лидского пограничного отряда 4 сентября в районе н.п. Путришки Гродненской области задержали жителя Щучина (по наводке).

При себе у мужчины был БЛА кустарного производства с двумя аккумуляторами к нему, сообщает Госпогранкомитет Беларуси.

«Беспилотник и комплектующие изъяты и доставлены в управление Лидского пограничного отряда для проведения дальнейшего разбирательства. В отношении задержанного лица начат административный процесс по ч. 1 ст. 24.19 КоАП Республики Беларусь (нарушение пограничного режима)», - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что с начала года это уже восьмой беспилотник, задержанный лидскими пограничниками. Предыдущий случай произошел 15 августа в районе н.п. Озеры Гродненской области.

ГПК напомнило , что с 1 апреля запрещен ввоз, хранение, оборот, эксплуатация и изготовление беспилотников и использование воздушного пространства Беларуси без соответствующего разрешения.

Кроме того, содержание и использование беспилотников в пограничной зоне либо пограничной полосе являются нарушением пограничного режима и влекут административную ответственность по статье 24.19 КоАП (штраф до 50 базовых величин).