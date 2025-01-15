США запретили импорт продукции еще 37 китайских компаний

В США в список производителей, импорт продукции которых запрещен в рамках закона о предотвращении принудительного труда уйгуров (UFLPA), включили еще 37 китайских компаний. Об этом сообщило Министерство внутренней безопасности (DHS).

Созданный в 2022 году список теперь включает 144 предприятия.

Под санкции попали производители текстиля и солнечных панелей, а также горнодобывающие компании, в том числе Zijin Mining Group, Donghai JA Solar Technology, Hongyuan Green Energy и Huafu Fashion, включая 25 ее дочерних предприятий.

UFLPA, вступивший в силу в июне 2022 года, направлен на противодействие принудительному труду и другим нарушениям прав человека в Китае и, в частности, в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.

Принятие этого закона вынудило многие компании перепроверять свои цепочки поставок во избежание задержки их товаров на границе. С момента принятия UFLPA Служба таможенного и пограничного контроля США заблокировала или задержала ввоз в страну поставок общей стоимостью около $3,68 млрд, отмечает Wall Street Journal со ссылкой на декабрьские данные ведомства.