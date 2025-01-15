Иран откроет торговый дом в Беларуси. Об этом заявил министр промышленности, шахт и торговли Ирана Сейед Мохаммад Атабак на 17-м заседании совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.

«Надеюсь, именно после открытия этого торгового дома взаимодействие между нашими предприятиями и компаниями увеличится, а белорусские и иранские стороны будут принимать участие в различных мероприятиях и выставках», - сказал министр, которого цитируют белорусские госСМИ.

Торговый дом должен быть открыт в рамках заседания.

Иранская сторона также намерена продолжить переговоры по снятию барьеров и ограничений, которые существуют на пути развития отношений и реализации договоренностей, заявил Сейед Мохаммад Атабак. Речь идет об упрощении визового режима для иранских граждан, в частности бизнесменов.