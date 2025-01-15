Последнее обновление: 15.01.2025 12:32

Правительство Беларуси утвердило госзаказ на отходы стекла в 2025 году

Совет министров постановлением № 18 от 13 января утвердил объемы заказа на поставку в 2025 году отходов стекла для республиканских нужд.

Согласно документу, Минску и шести областям поставлена задача заготовить 137,6 тыс. тонн отходов стекла (без учета отходов стекла в объемах, образующихся и используемых в процессе собственного производства изделий из стекла).

Так, Брестской области предстоит в текущем году заготовить 20,2 тыс. тонн отходов стекла, Витебской области – 18 тыс. тонн, Гомельской – 18,3 тыс. тонн, Гродненской – 15,6 тыс. тонн, Минской – 22,3 тыс. тонн, Могилевской 0 17,4 тыс. тонн, Минску – 25,8 тыс. тонн

Госзаказчиками по поставкам отходов стекла определены открытые акционерные общества «Гродненский стеклозавод» и «Белресурсы» – управляющая компания холдинга «Белресурсы».

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.



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