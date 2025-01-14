Последнее обновление: 14.01.2025 18:00

JPMorgan планирует запустить розничный бизнес в Германии

Американский JPMorgan Chase & Co. планирует в конце 2025 года - начале 2026 года вывести свой розничный банк Chase на рынок Германии. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

JPMorgan уже входит в число крупнейших игроков банковской отрасли ФРГ по размеру активов. В этой стране он кредитует бизнес, торгует ценными бумагами и обрабатывает платежи.

В прошлом году банк отмечал 100-летие своего присутствия в Германии, а его глава Джейми Даймон из-за этого даже пропустил конференцию с аналитиками по итогам второго квартала.

Chase в 2021 году вышел на рынок Великобритании, где его бизнес растет быстрее ожиданий. Здесь он обслуживает свыше 2 млн клиентов со вкладами на общую сумму более 20 млрд фунтов стерлингов ($25 млрд). Пока это единственная европейская страна, где он работает.

По мнению аналитика UBS Джейсона Напье, Chase будет использовать британский опыт в Германии. Некоторые в JPMorgan рассматривают этот проект как внутренний стартап, однако в Chase хотят, чтобы в них видели законного конкурента европейских банков, отмечает WSJ.



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