Последнее обновление: 14.01.2025 18:00

Крупнейший банк Италии впервые купил биткойны на спотовом рынке

Intesa Sanpaolo SpA приобрел 11 биткойнов на спотовом рынке на сумму около 1 млн евро, что стало первой покупкой криптовалюты со стороны крупнейшего банка Италии.

Новость сообщил глава отдела торговли и инвестиций в цифровые активы банка Никколо Бардошиа во внутренней переписке, скриншот которой был опубликован на онлайн-форуме 4chan. Ранее о покупке написали местные СМИ.

В ноябре агентство Bloomberg писало, что криптовалютный отдел Intesa, появившийся в 2023 году, получил необходимые разрешения и подготовил техническую инфраструктуру для спотовых покупок биткойнов. До этого банк торговал только опционами, фьючерсами и индексными фондами на криптовалюту.

Курс биткойна на торгах во вторник растет на 2,6%, до $96 617. Криптовалюта подешевела на 9% за последний месяц, однако за последние три месяца курс подскочил на 45%.



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