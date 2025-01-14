ЕАЭС вводит пошлины на алюминиевые диски из Японии, Таиланда, Турции и Малайзии

Коллегия Евразийской экономической комиссии одобрила введение на пять лет антидемпинговой пошлины в отношении литых алюминиевых колесных дисков из Японии, Таиланда, Турции и Малайзии.

Как сообщил торговый блок ЕЭК, эта мера будет касаться как новых, так и бывших в употреблении дисков диаметром от 13 до 20 дюймов включительно, укомплектованных или не укомплектованных шиной. Решение вступит в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального опубликования.

Размер пошлины установлен в диапазоне от 9,38% до 42,82% от таможенной стоимости в зависимости от страны производства. Максимальная пошлина будет действовать при поставках из Таиланда, для дисков из Японии она составит 36,54%, из Турции - 35,29%, из Малайзии - минимальные 9,38%.

Решение ввести пошлину было принято по итогам антидемпингового расследования, начатого департаментом защиты внутреннего рынка ЕЭК 1 марта 2023 года по заявлению ассоциации "Объединение производителей, поставщиков и потребителей алюминия".

"Ценовая политика производителей литых алюминиевых колесных дисков из демпингующих стран привела к тому, что наши собственные компании в условиях потери доли на внутреннем рынке не смогли увеличить цену реализации товара соразмерно росту его себестоимости. В результате их продажи стали убыточными, а рентабельность производства - отрицательной", - прокомментировал итоги расследования министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев.