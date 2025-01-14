В Беларуси изменился порядок отмены завещания. Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции.

"С 19 ноября 2024 года изменены способы отмены завещания. Исключена отмена завещания путем уничтожения всех его экземпляров завещателем и установлен новый способ - путем удостоверения распоряжения об отмене завещания", - говорится в сообщении.

Поясняется, что сегодня уничтожение всех экземпляров завещания допускается только нотариусом при условии предоставления завещателем хранящегося у него экземпляра завещания. Такой подход исключает возможность не уничтожения завещания завещателем и возникновение спорных ситуаций при последующем предъявлении нотариусу такого завещания наследниками.

За удостоверением распоряжения об отмене завещания завещатель вправе обратиться к любому нотариусу. Распоряжение об отмене завещания составляется в двух экземплярах и подписывается собственноручно завещателем в присутствии нотариуса.