Последнее обновление: 14.01.2025 13:43

В Беларуси изменился порядок отмены завещания

В Беларуси изменился порядок отмены завещания. Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции.

"С 19 ноября 2024 года изменены способы отмены завещания. Исключена отмена завещания путем уничтожения всех его экземпляров завещателем и установлен новый способ - путем удостоверения распоряжения об отмене завещания", - говорится в сообщении.

Поясняется, что сегодня уничтожение всех экземпляров завещания допускается только нотариусом при условии предоставления завещателем хранящегося у него экземпляра завещания. Такой подход исключает возможность не уничтожения завещания завещателем и возникновение спорных ситуаций при последующем предъявлении нотариусу такого завещания наследниками.

За удостоверением распоряжения об отмене завещания завещатель вправе обратиться к любому нотариусу. Распоряжение об отмене завещания составляется в двух экземплярах и подписывается собственноручно завещателем в присутствии нотариуса.

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