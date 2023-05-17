Во дворах Минска начали строить платные велопарковки

Объединение «Гаражи, автостоянки и парковки» начало строить велопарковки во дворах.

Первая велопарковка оборудована в Каменной Горке во дворе дома на улице Каменногорской, 62. Здесь могут уместиться под охраной 40 велосипедов либо средств персональной мобильности — электросамокатов, моноколес и прочего. Услуга хранения одной единицы в месяц стоит 12 рублей, пишет агентство «Минск-Новости».

Снаружи и внутри установлено видеонаблюдение.

«Это первая велопарковка в Минске, которую наше объединение построило на дворовой территории. Если горожане проявят интерес к нашему начинанию, продолжим практику и в других местах», - сказал гендиректор ГО «Гаражи, автостоянки и парковки» Андрей Зырянов.

После заключения договора устанавливается мобильное приложение на телефон, с помощью которого можно оплачивать услугу хранения.