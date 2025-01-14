В Армении средняя зарплата в 2024 году достигла $708

Номинальная заработная плата в Армении за первые девять месяцев 2024 года выросла на 6,6% и составила $708. Об этом сообщил министр финансов Ваге Ованнисян на заседании парламентской комиссии по финансово-кредитным и бюджетным вопросам.

При этом наблюдается существенный разрыв между государственным и частным сектором. Если в госучреждениях средняя зарплата составляет $548, то в частном секторе она достигает $770, отметил министр.

Количество официально трудоустроенных граждан за январь-сентябрь 2024 года увеличилось на 5% и достигло 752 288 человек. Рост занятости произошел преимущественно в сферах торговли, образования и строительства.

Самые высокие зарплаты в сентябре 2024 года, согласно докладу Министерства экономики "Армения: экономические перспективы", получали работники сферы информации и связи ($2111), финансового и страхового сектора ($2044), а также горнодобывающей промышленности ($1209).

По сравнению с сентябрем 2023 года наибольший рост зарплат зафиксирован в финансовом и страховом секторе - на 40,4%, в сельском, лесном хозяйстве и рыболовстве - на 13,5%, а также в обрабатывающей промышленности - на 13,1%.

При этом в некоторых отраслях наблюдалось снижение средней заработной платы, в частности в сфере информации и связи, строительстве и энергетическом секторе.