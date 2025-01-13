Крупнейший пенсионный фонд Европы продал все свои акции Tesla

Крупнейший пенсионный фонд Европы ABP, который базируется в Нидерландах, в третьем квартале 2024 года продал все свои акции Tesla на €571 млн. Об этом пишет Bloomberg.

Частично причиной стало несогласие с компенсационным пакетом Илона Маска как CEO компании. По словам представителя фонда, у ABP "возникли проблемы" с этим вопросом.

Кроме этого, фонд учел аспекты расходов, доходности и стандарты ответственного инвестирования.

Нидерландская газета Het Financieele Dagblad также сообщила, что среди причин было недовольство условиями труда в компании.

В декабре суд штата Делавэр аннулировал рекордный компенсационный пакет Маска в Tesla. Первоначальная стоимость опционов на акции, которые составляли основу этого пакета, оценивалась в $2,6 млрд, но выросла до $56 млрд перед отменой решением суда.

Компания Tesla назвала это решение суда ошибочным и пообещала подать апелляцию. Илон Маск в соцсети X (ранее Twitter) заявил, что "контроль над голосами компании должны осуществлять акционеры, а не судьи". Рассмотрение апелляции может продлиться более года.

Еще в июне 2024 года ABP голосовал против этого пакета вознаграждения, считая его "противоречивым и чрезмерно высоким".