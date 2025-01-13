Китайские регуляторы намерены стабилизировать юань на "разумном" уровне

Народный банк Китая и Государственное управление валютного контроля КНР намерены стабилизировать курс юаня на "разумном, сбалансированном уровне". Об этом заявили представители регуляторов.

Они также решительно настроены принимать меры в отношении нарушающих порядок участников рынка и снижать риск чрезмерных колебаний национальной валюты, пишет The Wall Street Journal.

У Китая есть "способность поддерживать стабильное функционирование валютного рынка, а также уверенность и условия для этого", сказал на Азиатском финансовом форуме в Гонконге глава НБК Пань Гуншэню, которого цитирует Синьхуа.

Кроме того, китайский Центробанк в понедельник повысил так называемый макропруденциальный параметр - коэффициент, определяющий объемы доступного компаниям и финансовым институтам трансграничного финансирования, - до 1,75 с 1,5, что облегчит привлечение иностранного капитала и ослабит давление на юань.