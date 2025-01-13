Нацбанк Молдовы повысил ставку рефинансирования до 5,6%

Нацбанк Молдовы на внеплановом заседании повысил ставку рефинансирования с 3,6% до 5,6% годовых на фоне роста инфляционных рисков из-за повышения тарифов на энергоресурсы. Об этом говорится в сообщении регулятора.

Также на 2% повышены процентные ставки по кредитам овернайт - с 5,6% до 7,6% годовых, по депозитам овернайт - с 1,6% до 3,6%, по операциям репо - с 3,85% до 5,85% годовых.

Как поясняется в сообщении, повышение ставок связано "с внешней и внутренней средой, в частности с перспективами ускорения инфляции на фоне повышения внутренних тарифов на сетевой газ, тепловую энергию и электроэнергию, скорректированных в декабре 2024 года и январе 2025 года".

Нацбанк констатировал, что в связи с резким ростом цен на энергоресурсы инфляционное давление усилилось и в течение нескольких кварталов 2025 года инфляция превысит коридор колебаний (плюс-минус 1,5% от целевого показателя инфляции в 5%).

Повышение ставки, таким образом, должно "вернуть годовой уровень потребительских цен обратно в коридор отклонения от целевого уровня инфляции в пределах разумного периода", отмечается в пресс-релизе.

По данным Нацбанка, годовая инфляция в декабре 2024 года выросла до 6,97%, что на 1,6% выше уровня предыдущего месяца и находится выше верхней границы цели по инфляции, что связано с повышением цен на газ на 27,6% в декабре.

"Основным фактором, определившим такую динамику инфляции, является прекращение поставок природного газа через Украину после 31 декабря 2024 года. В результате Республика Молдова обеспечивает потребности в электроэнергии из собственных источников и за счет импорта по ценам, обусловившим рост инфляции. Кроме того, недавние корректировки тарифов на сетевой газ и тепловую энергию приведут к росту цен на сопутствующие товары и услуги", - говорится в сообщении.

Следующее заседание Нацбанка по вопросам денежно-кредитной политики состоится 5 февраля 2025 года, как и планировалось ранее.