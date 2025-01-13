Последнее обновление: 13.01.2025 15:43

Чешское предложение о поставках газа в Словакию осталось без ответа

Словакия до сих пор не отреагировала на предложение Чехии о предоставлении своих мощностей для транспортировки и хранения газа. Об этом в эфире чешского телеканала Nova TV заявил министр промышленности и торговли Лукаш Влчек.

В конце 2024 года он предложил словацким коллегам воспользоваться чешской инфраструктурой после прекращения транзита газа в Словакию через Украину. В то же время министр не исключил возможности того, что российский газ по-прежнему будет поступать в Чехию через западную часть страны, несмотря на закрытие восточного маршрута.

Как сообщило Министерства промышленности и торговли, чешское предложение действительно в отношении начала поставок в Словакию с весны 2025 года, а также в более отдаленной перспективе. Однако, если это будет необходимо, чешская газовая инфраструктура готова немедленно начать транспортировку газа на восток.

В 2025 года Украина прекратила транспортировку газа из России в ЕС и Молдову, так как истек срок действия пятилетнего контракта между Газпромом и Нафтогазом. Киев отказался продлевать договор.



<Декабрь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Январь 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование