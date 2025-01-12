Американские компании оплатили $1,2 млрд налогов в бюджет России

Американские компании перечислили в бюджет России $1,2 млрд налогов на прибыль за 2023 год, став крупнейшими иностранными налогоплательщиками в стране. Об этом пишет Newsweek.

По информации издания, на территории РФ продолжают работать 123 крупные американские организации, включая Philip Morris International, PepsiCo, Mars, Procter & Gamble и другие. Общее количество американских компаний, работающих в России, включая средние и мелкие предприятия, превышает 300.

Крупнейшими плательщиками налогов стали: Philip Morris International — $220 млн; PepsiCo — $135 млн; Mars — $99 млн; Procter & Gamble — $67 млн; Mondelez — $62 млн; Citigroup — $53 млн; Cargill — $50 млн; Johnson & Johnson — $42 млн.

Эти фирмы, хотя и сократили свои операции, продолжают производить товары и оказывать услуги.

Примечательно, что налоговые поступления от американских компаний даже увеличились, несмотря на снижение их общей выручки в РФ. Если в 2021 году совокупная выручка составляла $50 млрд, то в 2023-м упала до $30,5 млрд.

Однако объем уплаченных налогов вырос с $915,7 млн в 2021 году до $1,2 млрд в 2023-м.

Трудности ухода из российского рынка связаны с рядом препятствий, включая необходимость уплаты 15% «налога на выход» и продажу активов с 50-процентным дисконтом. Эти меры позволили российскому бюджету собрать еще $385 млн только за первые три месяца 2024 года.

С 2025 года налоговая нагрузка на компании возрастет, так как ставка налога на прибыль увеличится с 20% до 25%.

После США крупнейшими иностранными налогоплательщиками в РФ стали: Германия — $693 млн; Австрия — $579 млн.

Это подчеркивает, что иностранные организации продолжают играть значительную роль в поддержании российской экономики, несмотря на международное давление и санкции.