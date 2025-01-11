Эстония не планирует строительства совместной с Литвой и Латвией электростанции

Эстония не планирует совместного проекта, связанного со строительством атомной электростанции с Литвой и Латвией. Об этом заявила эстонский министр климата Йоко Алендер.

По ее словам, это связано с тем, что в приоритете Эстонии создание собственных мощностей.

"Все же сейчас наш приоритет касается наших отечественных мощностей, безопасность внешних соединений на примере Estlink 2", – подчеркнула Алендер.

Комментируя предложение Литвы по строительству совместной электростанции, министр отметила, что ей сложно дать оценку, потому что официального запроса не было.

"Мы не знаем, имеют ли литовцы в своем давнем проекте совместной атомной станции и наше участие в нем. Дождемся плана литовского министра", – добавила она.

На прошлой неделе министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчюнас заявил о намерении предложить Латвии и Эстонии построить совместную электростанцию.

Напомним, в июле министры энергетики Эстонии, Латвии и Литвы подтвердили намерения синхронизироваться с континентальной европейской энергосистемой ENTSO-E и отсоединиться от российской в феврале 2025 года.

Литва, Латвия и Эстония вместе с Россией и Беларусью работают в общей системе электроснабжения, которой централизованно управляют из Москвы. При этом в мае 2022 года страны Балтии полностью прекратили импорт электроэнергии из РФ.