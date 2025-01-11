Последнее обновление: 11.01.2025 14:00

Великобритания вслед за США объявила о санкциях против российских нефтяных гигантов

Правительство Великобритании объявило о введении санкций против российских компаний "Газпром нефть" и ПАО "Сургутнефтегаз". Об этом сообщает пресс-служба британского правительства.

Согласно информации, эти компании вместе добывают более 1 миллиона баррелей нефти в день, что по текущим ценам составляет примерно 23 млрд долларов в год. Прибыли этих двух компаний способствуют продолжению развязанной РФ войне против Украины.

В Великобритании ожидают, что введение санкций против этих компаний значительно ограничит возможности России получать доходы от продажи энергоносителей.

"Доходы от продажи нефти являются источником жизнедеятельности военной экономики Путина. Мы не будем стоять в стороне и позволять нефтяным доходам ставить под угрозу жизни украинцев – так же, как и не позволим России продолжать наполнять свою казну, продолжая угрожать нашей коллективной безопасности", – подчеркнул глава британского МИД Дэвид Лэмми.

Ранее США объявили о введении санкций против компаний "Газпром нефть" и "Сургутнефтегаз".

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