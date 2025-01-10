Последнее обновление: 10.01.2025 18:00

Дефицит бюджета Китая в 2025 году значительно увеличится

Дефицит бюджета Китая значительно увеличится в 2025 году. Об этом заявил на пресс-конференции заместитель министра финансов КНР Ляо Минь.

По его словам, отношение дефицита к ВВП также вырастет. С учетом растущего размера экономики страны общие бюджетные расходы будут увеличиваться и в дальнейшем, при этом антициклические корректировки также будут активизированы, чтобы обеспечить надежную поддержку устойчивому восстановлению и улучшению экономики, сообщает Синьхуа.

При этом финансовая политика в 2025 году имеет ясное и четкое направление, будет носить очень активный характер. Она также учитывает финансовую устойчивость в средне- и долгосрочной перспективе, поэтому является благоразумной, сказал Ляо Минь.

Конкретные меры должны пройти установленные законом процедуры прежде, чем будут обнародованы, заявил замминистра финансов.

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