Дефицит бюджета Китая в 2025 году значительно увеличится

Дефицит бюджета Китая значительно увеличится в 2025 году. Об этом заявил на пресс-конференции заместитель министра финансов КНР Ляо Минь.

По его словам, отношение дефицита к ВВП также вырастет. С учетом растущего размера экономики страны общие бюджетные расходы будут увеличиваться и в дальнейшем, при этом антициклические корректировки также будут активизированы, чтобы обеспечить надежную поддержку устойчивому восстановлению и улучшению экономики, сообщает Синьхуа.

При этом финансовая политика в 2025 году имеет ясное и четкое направление, будет носить очень активный характер. Она также учитывает финансовую устойчивость в средне- и долгосрочной перспективе, поэтому является благоразумной, сказал Ляо Минь.

Конкретные меры должны пройти установленные законом процедуры прежде, чем будут обнародованы, заявил замминистра финансов.