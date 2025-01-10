Депутаты ратифицировали соглашение Беларуси и Египта о системе содействия взаимной торговле

Депутаты на заседании второй сессии Палаты представителей Национального собрания восьмого созыва приняли законопроект "О ратификации Соглашения между Правительством Республики Беларусь и Правительством Арабской Республики Египет о системе содействия взаимной торговле".

Как сообщает Палата представителей Нацсобрания, соглашением предусмотрена возможность таможенных органов государств обмениваться информацией в отношении поставок участников внешнеэкономической деятельности, к которым на добровольной основе применяется система содействия взаимной торговле.

Ратификация соглашения позволит участникам внешнеэкономической деятельности получить преимущества в пунктах пропуска по сравнению с компаниями, к которым не применяется система содействия взаимной торговле, а именно: приоритетный порядок совершения таможенных операций (таможенного оформления), упрощение ряда таможенных формальностей, включая выделение отдельных полос движения в целях сокращения времени совершения таможенных операций, а также неприменение таможенного досмотра, за исключением случаев выявления риска нарушения таможенного законодательства государств.