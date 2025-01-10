В Беларуси законопроект о дорожном движении депутаты приняли в первом чтении

Депутаты на заседании второй сессии Палаты представителей Национального собрания восьмого созыва приняли в первом чтении законопроект "Об изменении Закона Республики Беларусь "О дорожном движении".

Как сообщает Палата представителей Нацсобрания, проектом закона предлагается снижение возраста лица, которое может получить право управления самоходной машиной сельскохозяйственного назначения (категория F), с 18 до 17 лет и увеличение максимально допустимой мощности двигателя для колесных тракторов и самоходных машин категорий С, D, Е, F.

Законопроектом также предусмотрено, что не потребуется замена ранее выданных водительских удостоверений на право управления колесным трактором, самоходной машиной. Такие удостоверения сохраняют свое действие в течение срока, на который они были выданы, и подтверждают право управления колесными тракторами, самоходными машинами категорий, указанных в этих удостоверениях.