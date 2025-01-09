Норвегия в 2024 году увеличила добычу газа до рекордного уровня. Об этом сообщило Норвежское шельфовое управление (NOD).

"Поскольку в конце года транспортировка газа из России через Украину прекратилась, газ из Норвегии стал еще важнее", – сказал гендиректор NOD Торгейр Стурдаль.

Общая добыча нефти и газа составила около 240 млн кубометров нефтяного эквивалента, что является самым высоким показателем с 2009 года.

Продажи природного газа из Норвегии в прошлом году составили 124 млрд кубометров. Это выше предыдущего рекорда, установленного в 2022 году, в 122,8 млрд кубометров.

Ожидается, что в дальнейшем объемы производства останутся на стабильно высоком уровне, а затем, до конца 2020-х годов, они будут постепенно снижаться.

К концу декабря на шельфе Норвегии разрабатывались 94 месторождения, в том числе введенные в эксплуатацию Hanz и Tyrving в Северном море.

Нефтегазовые компании пробурили 42 скважины в прошлом году, причем в 16 из них были обнаружены запасы углеводородов, говорится в отчете NOD.

По прогнозу, в 2025 году компании пробурят около 40 разведывательных скважин: примерно половину — в Северном море, около десяти — в Норвежском и от четырех до шести — в Баренцевом.

Инвестиции в проекты на шельфе Норвегии в 2025 году, как ожидается, достигнут 267 млрд норвежских крон ($23,4 млрд), что на 2,5% превысит прошлогодний показатель.