Последнее обновление: 08.01.2025 18:00

Налог с оборота для IT-компаний в Армении снижен до 1%

С 1 января 2025 года в Армении вступают в силу новые законодательные изменения, направленные на развитие сектора высоких технологий.

Министерство высокотехнологической промышленности представило комплексную программу государственной поддержки отрасли, включающую налоговые льготы и субсидии, пишут местные СМИ..

Программа предусматривает компенсацию 60% подоходного налога для трудовых мигрантов в IT-сфере. В 2025 году эта поддержка будет оказываться хозяйствующим субъектам, а с 2026 по 2031 год - непосредственно работникам. Такая же компенсация предусмотрена для компаний, нанимающих специалистов, впервые входящих в отрасль.

Существенно снижается налоговая нагрузка на IT-компании: налог с оборота уменьшается с 5% до 1%, а подоходный налог в научно-исследовательском секторе сокращается с 20% до 10%. Компании, занимающиеся исключительно научно-исследовательской деятельностью, смогут уменьшить базу налога на прибыль на 200% от заработной платы профессиональных сотрудников.

Дополнительно вводится специальный порядок налогообложения целевых средств для компаний с численностью до 50 сотрудников и гибкие сроки амортизации основных средств для научных исследований. На подготовку и переподготовку кадров компании смогут получить поддержку в размере 50% от подоходного налога.

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