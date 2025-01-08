Боевой беспилотник Bayraktar TB3 прошел новые летные испытания

Боевой беспилотник Bayraktar TB3 турецкого производства успешно прошел очередное летное испытание. об этом компания Baykar сообщила в соцсети X (ранее Twitter).

«Пройдены летные испытания самолета Bayraktar TB3 с системой радиоэлектронной поддержки ANTIDOT-2U/S», - говорится в сообщении

Система ANTIDOT-2U/S разработана и производится турецкой компанией Aselsan.

«Наши беспилотники с новейшими технологиями радиоэлектронной борьбы вызовут мультипликативный эффект на поле боя», - заявил генеральный директор Aselsan Ахмет Акёл.

Как отмечает CNN Türk, компания имеет экспортные соглашения с 34 странами – с 33 странами на поставку ударного БПЛА Bayraktar TB2 и 9 странами – Bayraktar AKINCI.

По данным Ассамблеи экспортеров Турции (TİM), в 2021 и 2022 годах компания стала лидером экспорта оборонной и аэрокосмической промышленности. А в 2023 году, по данным Управления оборонной промышленности Турции, она стала лидером по экспорту в оборонном секторе, достигнув 1,8 млрд долларов экспорта.

Как известно, Bayraktar TB3 предназначен для взлета с различных поверхностей, в том числе с морских платформ с короткой взлетно-посадочной полосой. Помимо задач разведки и наблюдения, он может поражать цели ракетами, размещенными под его крыльями. Особенностью конструкции беспилотника являются его складные крылья, что позволяет использовать его на авианосцах. Размах крыльев – 14 метров, длина БПЛА – 8,35 м, высота – 2,6 м. Максимальная взлетная масса – 1450 кг. Крейсерская скорость – 125 узлов, максимальная – -160 узлов. Грузоподъемность – 280 килограммов. Продолжительность работы Bayraktar TB3 без подзарядки составляет более 24 часов.

В ноябре прошлого года ударный БПЛА турецкого производства Bayraktar TB3 совершил первый взлет и посадку на корабль с короткой взлетно-посадочной полосой.