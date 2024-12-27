На границе Беларуси с ЕС скопилось 2 тысячи грузовиков, сообщает Госпогранкомитет.

Самый загруженный маршрут проходит через латвийский пункт пропуска Патерниеки (Григоровщина) —въезда в Латвию ожидают 500 грузовиков. Через данный погранпереход на сопредельную территорию за неделю проследовало 38% авто.

На въезд в Польшу в пункте пропуска Кукурыки (Козловичи) фиксируется около 200 фур. Сопредельные контрольные службы c понедельника оформили 52% транспорта от нормы.

По состоянию на 10:00 около 500 единиц грузового транспорта ожидают въезда в Литву. Контрольные службы в пунктах пропуска Мядининкай (Каменный Лог) и Шальчининкай (Бенякони) с начала недели приняли на свою территорию всего 31% большегрузов от нормы.

Въезда в Польшу перед погранпереходом Тересполь (Брест) ожидают 7 автобусов.