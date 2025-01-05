Запасов угля для электроэнергии в Приднестровье хватит только на январь

Запасы угля на электростанции в Приднестровье, которая является главным источником электричества в непризнанной республике, завершатся до конца января. Об этом сообщил кризисный центр правительства Молдовы.

Напомним, после остановки поставок российского газа в Приднестровье 1 января в регионе начался серьезный энергетический кризис. Кроме того, что у значительной части населения исчез газ, начались веерные отключения электроэнергии.

Расположенная в Приднестровье Молдавская ГРЭС, которая ранее работала на бесплатном российском газе, начала сжигать запасы угля. А конкретно – антрацит с Донбасса, который еще в 2013 году завезли туда как альтернативное топливо.

Ранее в Приднестровье уверяли, что угля на МДРЭС для генерации электричества для левого берега Днестра должно хватить на 50 дней – то есть почти до конца зимы.

Теперь же правительственный кризисный центр Молдовы утверждает, что запасов хватит только до конца января.

"Ежедневное использование составляет 1000 тонн (угля), из которого производится 140-150 МВт электроэнергии. Запасов угля хватит примерно до конца января текущего года, что меньше объявленных ранее 50 дней", – говорится в сообщении.

Это означает, что по завершении января, если прогноз кризисного центра воплотится в жизнь, Приднестровье останется не только без газа, но и почти без света.

Отметим, что в случае прекращения работы МГРЭС в Приднестровье остается также Дубоссарская ГЭС, однако ее генерирующая мощность гораздо меньше. По официальным данным, сейчас ГЭС производит примерно 24 МВт в час и в случае срабатывания водохранилища ее мощность может снизиться.

В кризисном центре отметили, что полиция, медицинские и экстренные службы готовы оказать поддержку людям, которые будут нуждаться в помощи.

"Центральная власть поддерживает постоянный контакт с мэрами населенных пунктов, пострадавших от отключений, для обмена информацией о ситуации в регионе", – заявили в кризисном центре.

Сейчас местные власти призывают жителей отапливать дровами и греться электроприборами.

Ранее стало известно, что в Приднестровье начались аварийные отключения электросетей из-за роста нагрузки на них.