Словакия продолжит поставки электроэнергии Украине. Об этом сообщил государственный оператор электрических систем Словакии SEPS.

В компании заявили, что намерены соблюдать условия заключенного ранее договора с Укрэнерго. Поставляемое из Словакии электричество Киев использует для компенсации перебоев в электроснабжении, вызванных атаками армии России.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо пригрозил, что его страна, "если потребуется", будет готова с января 2025 года прекратить поставки в Украину электроэнергии. Высказывание Фицо было вызвано тем, что Киев не продлил соглашение с Газпромом о транзите российского газа через Украину.

Президент Украины Владимир Зеленский в ответ заявил, что Роберт Фицо может "открыть второй энергетический фронт против Украины за счет интересов народа Словакии" по поручению Путина.

Между тем в Братиславе 3 января тысячи людей вышли на протест: им не нравится внешняя политика премьера Роберта Фицо, который в конце 2024 года ездил к Путину в Москву.

По информации Aktuality, более 4 тыс. словаков держали плакаты с надписями "Фицо, поезжай в Москву, оставь Словакию в покое", а также "Словакия, берегись, оккупация началась".

Протестующие получили от организаторов плакаты художника Рудольфа Сикоры, на которых с одной стороны было написано "Измена", а с другой — лозунг "Мы – Европа". Участники протеста размахивали флагами Евросоюза и Словакии, а также звучал гимн ЕС, который организаторы определили как "наш гимн".