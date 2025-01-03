Клайпеда ввела туристический налог

В Клайпеде с 1 января начал действовать так называемый "подушечный налог": туристы, проживающие в местных отелях и других объектах размещения, теперь будут платить по одному евро за каждую ночь.

Этот сбор направлен на развитие туризма в городе, сообщает LRT.

Мэр Клайпеды Арвидас Вайткус подчеркнул, что собранные средства помогут оживить жизнь города вне туристического сезона – осенью, зимой и весной.

"Мы сможем поддерживать мероприятия, которые продлятся несколько дней и принесут городу пользу", – сказал мэр.

Однако обсуждалось, что в Клайпеде сбор должен составлять €2 евро, но Совет не принял это предложение. Вайткус сказал, что в будущем возможно увеличение платы.

"Это мнение основано на практике. Практика такова, что города не вводят налог с максимальной суммы, а начинают с небольшой. Паланга начала с одного лита, который превратился в 30 центов, и только сейчас введен сбор в €2 ", – сказал мэр Клайпеды.

Ожидается, что новый налог принесет в бюджет около €500 тыс. в год. От сбора освобождены дети, люди с ограниченными возможностями, а также те, кто проживает в объектах размещения дольше месяца.