Последнее обновление: 01.01.2025 16:00

В России в декабре сгорели девять транспортировавших оружие поездов

В декабре на территории России во время пожаров уничтожены девять единиц железнодорожной техники, используемой для транспортировки оружия и боеприпасов. Об этом сообщило Главное управление разведки Минобороны Украины.

К сообщению были добавлены фото и видео, на которых виден огонь, охвативший российские вагоны.

"В декабре 2024 года на территории <...> России в результате пожаров уничтожено 9 единиц подвижного состава железнодорожного транспорта, который враг использовал для перевозки оружия и боеприпасов", – говорится в сообщении.

ГУР опубликовало список уничтоженной техники: один тепловоз 1ТЭ116 и два электропоезда ЭП2Д (Московская область); два электровоза ВЛ-80 (Рязанская область); один локомотив СМ-2 и 1 автомотриса АГС-1Ш (Тюменская область); один электровоз ВЛ-80 (Ростовская область); один тепловоз УТМ-2М (Свердловская область).

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