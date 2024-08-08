Россия закрыла три вокзала в Курской области

Московская железная дорога, один из территориальных филиалов компании РЖД, сообщила о закрытии для пассажиров трех вокзалов на территории Курской области. Об этом говорится в сообщении железной дороги в Telegram-канале.

Речь идет о станциях "Суджа", "Коренево" и "Псел" (деревня Гирьи).

Все три станции расположены в нескольких километрах от границы с Украиной, где, по сообщению россиян, происходит прорыв украинских войск. Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины не комментирует события в Курской области.

Пассажирам, у которых есть билеты до Курска, Рышково, Курчатова, Льгова-Киевского, разрешили сдать их без дополнительных сборов. Эти вокзалы расположены чуть дальше от границы с Украиной.

В Курчатове находится Курская атомная станция.