Власти Беларуси перераспределили субвенции на строительство жилья между регионами

Постановлением Совмина № 1011 от 26 декабря 2024 года перераспределены субвенции на строительство жилья между регионами.

"Между регионами перераспределяются субвенции, передаваемые из республиканского бюджета в консолидированные бюджеты областей и бюджет Минска для финансирования расходов, связанных с предоставлением гражданам субсидий на уплату части процентов за пользование кредитами, выдаваемыми банками на строительство (реконструкцию) жилых помещений, и субсидий на погашение основного долга по этим кредитам", - говорится в документе.

В частности, предусмотрено увеличение объемов выделяемых средств по Гродненской области на 3 млн рублей, по Минской области – более, чем на 13,3 млн рублей, по Минску – на 7,25 млн рублей за счет соответствующего уменьшения субвенций по Брестской области более, чем на 23,5 млн рублей.

Документ вступает в силу со дня его принятия.