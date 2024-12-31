РФ вводит повышенные ввозные пошлины на мясные продукты из "недружественных" стран

Правительство России расширило перечень товаров, поставляемых из "недружественных" стран и облагаемых повышенными импортными пошлинами.

Как сообщила пресс-служба Минэкономразвития РФ, соответствующее постановление утверждено кабмином.

Повышенные пошлины вводятся на отдельные виды мясных и рыбных изделий, консервированных готовых продуктов из овощей, фруктов и орехов, кондитерских и мучных изделий, макаронных изделий, соусов, безалкогольных напитков. Ставки пошлин в среднем вырастут на 10% пунктов по сравнению с действующими 5-20%.

Повышается пошлина на пиво и сидр (с 0,1 до 1 евро за литр), а также жареный и растворимый кофе (с 8% и 7,5% до 13% и 17,5% соответственно).

Ввозные пошлины в отношении свечей зажигания составят 25% вместо нынешних 10%.

Кроме того, в соответствии с постановлением, расширяется страновой охват действия уже введенных повышенных пошлин в отношении парфюмерно-косметической продукции из "недружественных" стран.

Изменения вступают в силу 1 января 2025 года.