Морской беспилотник в аннексированном Крыму сбил ракетой российский вертолет Ми-8

Морской беспилотник Magura V5, оснащенный ракетным вооружением, впервые в истории поразил воздушную цель — российский вертолет Ми-8. Об этом сообщило Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины.

"Во время боя в Черном море в районе мыса Тарханкут временно оккупированного Крыма в результате применения ракет Р-73 SeeDragon уничтожен российский вертолет Ми-8", - говорится в заявлении ГУР.

По информации украинской разведки, еще один российский вертолет во время боя "получил огневое поражение и смог добраться до аэродрома базирования".