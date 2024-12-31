Последнее обновление: 31.12.2024 15:31

Морской беспилотник в аннексированном Крыму сбил ракетой российский вертолет Ми-8

Морской беспилотник Magura V5, оснащенный ракетным вооружением, впервые в истории поразил воздушную цель — российский вертолет Ми-8. Об этом сообщило Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины.

"Во время боя в Черном море в районе мыса Тарханкут временно оккупированного Крыма в результате применения ракет Р-73 SeeDragon уничтожен российский вертолет Ми-8", - говорится в заявлении ГУР.

По информации украинской разведки, еще один российский вертолет во время боя "получил огневое поражение и смог добраться до аэродрома базирования".

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