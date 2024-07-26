Последнее обновление: 26.07.2024 16:00

Украина ударила ракетами по аэродрому "Саки" в аннексированном Крыму

В ночь на 26 июля Силы обороны Украины нанесли ракетный удар по военному аэродрому "Саки" в аннексированном Крыму. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Согласно информации, подразделения ракетных войск ударили по военному объекту во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны.

Военные отметили, что "Саки" – это один из оперативных аэродромов, которые РФ использует для контроля воздушного пространства, в частности акватории Черного моря, и нанесения авиаударов по украинской территории.

Информация о последствиях удара уточняется.

В Генштабе подчеркнули, что аэродром прикрывали "современные" российские средства противовоздушной обороны, которые в очередной раз не смогли защитить важный военный объект РФ.



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