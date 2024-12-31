Последнее обновление: 31.12.2024 15:31

Новый резидент «Великого камня» будет выпускать высокоточные станки

Администрация индустриального парка «Великий камень» 30 декабря 2024 года зарегистрировала двух новых резидентов.

Как сообщила пресс-служба парка, предприятие «ЧПУ-Корпорация» будет выпускать высокоточные металлообрабатывающие станки, соответствующие современным стандартам, с интеграцией передовых технологий управления и автоматизации. Производственная деятельность будет организована на основе партнерства с китайской компанией, которая специализируется на разработке и производстве интеллектуального оборудования.

Второй резидент «Биохим Медтех» откроет в «Великом камне» высокотехнологичное производство специальных фильтров для гемодиализа (бикарбонатных картриджов для диализа). Данная медицинская продукция широко используется в лечении хронических и острых заболеваний почек.



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