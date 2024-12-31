Последнее обновление: 31.12.2024 09:44

Евросоюз готов к прекращению транзита российского газа через Украину

Евросоюз готов к прекращению транзита российского газа через Украину. Об этом заявила представительница Еврокомиссии агентству dpa.

По словам источника, европейская инфраструктура - достаточно гибкая, чтобы газ из третьих стран поступал по альтернативным маршрутам в Центральную и Восточную Европу.

"Влияние прекращения транзита через Украину на обеспечение безопасности поставок ЕС ограничено", - уверены в Еврокомиссии.

ЕК работала в координации со странами-членами европейского сообщества уже более года, чтобы подготовиться к альтернативным схемам поставок газа. Газовая инфраструктура Европы также укрепилась благодаря значительным мощностям по импорту сжиженного природного газа, считают в Еврокомиссии.



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