Беларусь в 2024 году увеличила добычу нефти на 3,1%

В Беларуси добыча нефти в 2024 составила 1,94 млн тонн, что на 3,1% больше по сравнению с 2023 годом. Об этом сообщило ПО "Белоруснефть".

"Это рекорд последних 29 лет. Из скважин, пробуренных за этот год, белорусские нефтяники извлекли более 203 тыс. тонн сырья - беспрецедентно высокий результат", - говорится в сообщении.

Кроме того, прирост запасов нефти в этом году превысил уровень нефтедобычи более чем на 700 тыс. тонн. "Такого показателя не было более 40 лет", - утверждатеся в сообщении.

Ранее гендиректор предприятия Александр Ляхов сообщал, что в 2025 году добычу нефти в Беларуси планируется увеличить до 2 млн тонн.

Традиционно весь объем добываемой на территории Беларуси нефти экспортировался в Германию. Однако в декабре 2021 года поставки прекратились из-за введенных Евросоюзом санкций, и Белоруснефть переориентировала поставки нефти на белорусские НПЗ.