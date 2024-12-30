Годовая инфляция в Испании в декабре ускорилась до 2,8%

Темпы роста потребительских цен в Испании в декабре ускорились третий месяц подряд, достигнув 2,8% в годовом выражении - максимума с июля. Об этом говорится в предварительном отчете статистического управления INE.

В ноябре инфляция в Испании составила 2,4%.

Более быстрый, чем ожидалось, рост потребительских цен в этом месяце связан, главным образом, с подъемом стоимости энергоносителей, которая снизилась в декабре 2023 года. Кроме того, подорожали культурные и развлекательные мероприятия.

Потребительские цены в стране в декабре повысились на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем. Аналитики в среднем ожидали усиления инфляции до 0,3% с ноябрьских 0,2%.

Инфляция в Испании, гармонизированная со стандартами Евросоюза, в декабре также составила 0,4% в помесячном и 2,8% в годовом выражении. В ноябре первый показатель не изменился, второй - вырос на 2,4%.