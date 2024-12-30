Лукашенко задался идеей разработать "формулу справедливого ценообразования"

Лукашенко собирается в начале января провести совещание с правительством по выработке справедливого ценообразования.

"Не сдерживанию цен. Может, даже не регулирование цен. Но должна быть формула ценообразования в Беларуси, чтобы не было так, как раньше: человек не успел зарплату получить - уже цены где-то выросли. Этого быть не должно. Вижу, что более-менее нормально. Но должна справедливая быть цена. Формула справедливого ценообразования - перед правительством поставлена задача", - заявил во время открытия нового участка третьей линии Минского метрополитена Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.