Последнее обновление: 30.12.2024 11:03

Власти Беларуси ввели лицензирование вывоза картофеля для "регулирования товарных потоков"

Беларусь ввела лицензирование вывоза картофеля на три месяца для "регулирования товарных потоков". Об этом заявил премьер-министр Роман Головченко в эфире гостелеканала.

"Это не мера запретительная, а для регулирования товарных потоков. Связано это с тем, что цены на внешних рынках на часть нашей сельхозпродукции, особенно на пользующиеся спросом, достаточно недорогие продукты, выше, чем в Беларуси, в той же Российской Федерации. Поэтому есть риск массового перетока этих товаров в другие страны", - сказал Головченко.

По его словам, власти должны думать о собственном рынке.

Головченко отметил, что производство картофеля в этом году сложилось для страны не самым лучшим образом, но при этом на одного белоруса приходится 460 кг картофеля в год, при том, что один житель республики потребляет только 160 килограммов.

"Картофеля предостаточно. Причем сейчас он есть разный: скажем, экономвариант - развесной, мытый, вакуумированный, калиброванный. Поэтому никакого по этой части беспокойства нет", - заверил он.



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