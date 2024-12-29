Последнее обновление: 29.12.2024 16:11

Пророссийские хакеры атаковали сайт МИД Италии и ряда аэропортов

В субботу, 28 декабря, ряд сайтов органов власти Италии и аэропортов подверглись кибератаке, ответственность за которую взяла на себя пророссийская хакерская группировка. Об этом проинформировало итальянское агентство кибербезопасности.

В частности, хакеры совершили атаку на сайт Министерства иностранных дел Итали, сообщает Reuters и.

В результате кибератаки ряд сайтов временно вышел из строя.

Пророссийская хакерская группа Noname057(16) взяла ответственность за кибератаку, заявив, что "русофобы Италии получили заслуженный киберответ".

Представитель агентства кибербезопасности Италии заявил, что вполне вероятно, что DDoS-атака может быть связана с пророссийской группировкой.

Пресс-секретарь заявил, что агентство оказало быструю помощь учреждениям и фирмам, которые стали объектом атаки, и что последствия атаки были "смягчены" менее чем за два часа.



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