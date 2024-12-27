Последнее обновление: 27.12.2024 14:31

В Беларуси определились со ставками экспортных пошлин на лесоматериалы

Постановлением Совмина № 1009 от 24 декабря установлены ставки вывозных таможенных пошлин на лесоматериалы и продукцию деревообработки, вывозимые за пределы ЕАЭС.

Согласно документу, ставки таможенных пошлин будут действовать по 31 декабря 2025 года.

В частности, пошлина за древесину составит €100 за кубический метр. Для лесоматериалов, которые имеют одну и более непропиленные пласти толщиной менее 50 мм, пошлина установлена в размере €100 евро за кубометр, либо 15% от таможенной стоимости, но не менее 20 евро за 1 куб. м.

Постановление вступает в силу с 1 января 2025 года.



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