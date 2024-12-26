Всемирный банк повысил прогноз роста экономики Китая в 2025 году до 4,5%

Всемирный банк улучшил краткосрочные прогнозы для экономики Китая, а также призвал правительство страны к проведению масштабных реформ.

Прогноз роста ВВП КНР в 2025 году был повышен на 0,4 процентного пункта, до 4,5%, на 2024 год - на 0,1 п.п., до 4,9%.

Эксперты ВБ позитивно оценили недавние обещания руководства Китая усилить поддержку социальной сферы и потребления, а также провести реформы налогово-бюджетной сферы. При этом, по их мнению, для укрепления доверия домохозяйств и бизнеса властям нужно предоставить больше подробностей запланированных реформ.

"Обычных мер стимулирования будет недостаточно для активизации экономического роста", - говорится в сообщении Всемирного банка.

Экономисты ВБ также обнародовали анализ, согласно которому доля населения Китая с низкими доходами за последние 40 лет рухнула с 62,3% до 17%.

В то же время отмечается, что 38,2% из 1,4-миллиардного населения КНР являются так называемым "уязвимым средним классом", то есть рискуют вернуться в категорию лиц с низкими доходами. Средними доходами считаются дневные доходы выше $6,85 в сутки.

"Ни один регион мира не показал такого быстрого увеличения доли среднего класса, как Китай. Однако ощутимое большинство населения все еще не находится в экономической безопасности", - говорится в сообщении Всемирного банка.