На границе Беларуси с ЕС скопилось более 2 тыс. грузовиков, сообщает Госпогранкомитет Беларвси.

Самый загруженный маршрут проходит через латвийский пункт пропуска Патерниеки (Григоровщина). Въезда в Латвию на данном направлении ожидают более 640 фур, а его контрольные службы оформили 29% транспорта от нормы.

За сутки меньше всего грузового транспорта пропустили на свою территорию сотрудники литовского погранперехода Мядининкай (Каменный Лог) — 17% грузовиков от нормы.

По состоянию на 10:00 около 480 грузовых авто ожидают въезда в Польшу перед пунктом пропуска Кукурыки (Козловичи). За 24 часа сопредельная сторона оформила 68% грузовиков от нормы.