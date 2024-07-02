Более 1,9 тыс. единиц транспорта находятся в очереди на въезд в ЕС из Беларуси

Более 1,9 тыс. единиц транспорта находятся в очереди на въезд в ЕС. Об этом сообщает Госпогранкомитет.

"По состоянию на 10:00 🇱🇹литовское направление остается самым загруженным на пути в ЕС, въезда на сопредельную территорию ожидают около 1000 фур. За сутки меньше всего авто проследовало в Литву через Мядинининкай (Каменный Лог) — всего 21%, т.е. 4 фуры в час из 20 возможных", - говорится в сообщении.

Через 🇱🇻 латвийский погранпереход Патерниеки (Григоровщина) в Латвию проследовало 42% большегрузов.

Около 350 легковых авто фиксируется на въезд в ЕС перед всеми литовскими и польским пунктом пропуска Тересполь (Брест). Меньше всего транспорта приняли на свою территорию сотрудники польского погранперехода 🇵🇱Тересполь (Брест) — 32% от нормы.

По состоянию на 10:00 перед пунктом пропуска Тересполь (Брест) на въезд в Польшу находятся 55 автобусов.