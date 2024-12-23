Последнее обновление: 23.12.2024 13:24

Лукашенко предлагает РФ задействовать белорусские заводы в производстве "Москвичей"

Лукашенко сегодня на встрече с мэром Москвы Сергеем Собяниным в Минске предложил задействовать местные предприятия в производстве автомобилей "Москвич".

"Я поражен тем, что вы делаете в Москве. Даже, казалось бы, несвойственное для вас. Особенно в последнее время. Когда я услышал, что вы и беспилотники начали делать, помогая российской армии, - это вообще потрясающее направление. Очень поддерживаю вас в том, что вы, махнув рукой на эти западные санкции, начали выпускать свои автомобили, которые мы когда-то хорошо знали, но уже на более высоком уровне. Думаю, место Беларуси найдется в этих проектах, особенно в плане автокомпонентов и прочего. Может быть, даже и больше", - заявил Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.

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