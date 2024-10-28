Лукашенко признал разногласия с РФ в производстве легковых авто

Лукашенко предлагает преодолеть недомолвки с Россией в производстве легковых автомобилей. Об этом он заявил сегодня на встрече с первым зампредседателя правительства РФ Денисом Мантуровым.

"Мы когда-то открывали новую эру в производстве автомобилей в Беларуси. Тоже очень важный вопрос. Вы в России больше, чем кто-либо, понимаете в этом деле. Хотелось бы, чтобы те недопонимания (или же какие-то недомолвки даже можно сказать) у нас в связи с импортозамещением по легковым автомобилям мы могли преодолеть и на нашем совместном ранке мы бы производили белорусские и российские автомобили прежде всего", - сказал Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.

По его словам, Беларусь и РФ должны защищать свой рынок.

"Чтобы не попасть из огня да в полымя, как я часто говорю. Наши коллеги это понимают прекрасно. Пути сотрудничества с такими государствами обозначены, они есть. Чтобы не получилось так, как с западниками - ушли, все бросили - "Работать не будем". Правда, ушли - спасибо, пусть уходят. Компетенции, люди остались. Сырья и ресурсов у нас хватает. Будем производить и замещать их товары своими", - добавил Лукашенко.