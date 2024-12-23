Honda и Nissan собираются объединиться в 2026 году

Автомобильные компании Nissan и Honda в понедельник 23 декабря подписали меморандум о взаимопонимании для возможного объединения бизнеса путем создания совместной холдинговой компании. Об этом говорится в их совместном пресс-релизе.

Компании планируют завершить объединение к августу 2026 года, когда будет создан новый холдинг. Honda как старший партнер получит самое большое влияние в новой компании. Она будет назначать большинство директоров, а президента изберут среди кандидатов Honda.

Японские бренды автомобилей быстро теряют традиционные рынки: причина

Акции новой компании будут торговаться на Токийской бирже, тогда как Honda и Nissan проведут делистинг.

Оба бренда будут сохранены.

Создание холдинга позволит компаниям стандартизировать платформы для автомобилей, интегрировать исследования и разработки, оптимизировать производственные мощности, усилить конкурентоспособность в цепочке и создать сильную кадровую базу.

К Nissan и Honda может присоединиться Mitsubishi Motors, компания примет решение о своем участии в этой бизнес-интеграции до конца января 2025 года.

Это потенциально очень значимое соглашение для японской автомобильной промышленности, поскольку оно может привести к созданию мощного альянса трех крупных производителей. Холдинг будет конкурировать с Toyota Motor на внутреннем рынке и китайскими производителями, в частности BYD и Geely, за рубежом, пишет Bloomberg.

Все три японские компании в определенной степени сталкиваются с экзистенциальной угрозой, вызванной стремительным переходом глобальной автомобильной индустрии к электромобилям на аккумуляторах и гибридным силовым установкам, а также отказом от автомобилей с двигателями внутреннего сгорания.

Директор Honda Тосихиро Мибе подчеркнул, что подобные изменения в автомобильной индустрии "случаются раз в сто лет".