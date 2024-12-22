Последнее обновление: 22.12.2024 14:00

Во Франции к электросетям подключили новый атомный реактор

Самый мощный ядерный реактор Франции заработал после 12-летней задержки и производит электроэнергию.

Реактор EPR Flamanville 3 был впервые запущен 20 сентября этого года и прошел различные испытания; он подает электроэнергию в сеть с 21 декабря, сообщают местные СМИ.

Франция не строила новых атомных электростанций в течение 25 лет. Из-за технических проблем строительство реактора затянулось на 12 лет и обошлось в четыре раза дороже, чем планировалось.

Его стоимость сейчас оценивается в €13 млрд. На долю ядерной энергетики приходится около трех пятых производства энергии во Франции, и президент Эммануэль Макрон намерен еще увеличить количество реакторов.



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